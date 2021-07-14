شكرا لمتابعة خبر عن عبده خال لسياسي تونسي: "وفر نفاقك لدولة لم تعرف تلوناتك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الكاتب الروائي عبده خال، على توجيه السياسي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، الشكر للمملكة بعد إرسال مساعدات طبية إلى بلاده من بينها مليون جرعة لقاح ضد كورونا

وكان الهاشمي قد غرد بقوله: "أيما دولة في العالم تتبرع لأخرى بمليون من لقاحات كورونا تستحق الشكر، والقيادة السعودية التزمت بمثل هذه المساعدات لتونس وإجراءات أخرى مهمة، لذا فهي تستحق الشكر، أما الطبقة السياسية التونسية التي أوصلت القطاع الصحي لدرجة الانهيار فتستحق أن تُرجَم بالتغريدات والتدوينات".

ومن جانبه سخر عبده خال برده على الهاشمي: "يامحمد انتهي زمن الجوخ، والغفلة، النصيحة، وفر نفاقك لدولة جديدة لم تعرف تلوناتك".

يذكر أن محمد الهاشمي الحامدي، ساند قطر منذ بدايات الأزمة الخليجية، وأنشأ قناة "المستقلة" التي تبث برامج حوارية مثيرة للجدل، منذ أواخر التسعينيات، قبل أن يظهر اسمه في الحراك السياسي الذي شهدته تونس بعد 2011.