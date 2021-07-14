شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مواطن يوثق عبث مقاول في أساسات البناء لمجمع كبير في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق مواطن عبث مقاول في أساسات البناء لمجمع كبير للمباني في حي الملقا شمال الرياض.

وأعرب المواطن عن صدمته من المشهد، قائلا: "هذا في الملقا ومشروع كبير ضخم المتر فيه بـ 5 آلاف ريال، الذمم انتهت".

وطالب متداولو المقطع الجهات المختصة، بمحاسبة المقاول، فيما قال أحدهم: "هذي رقاب طالعة بس بدون قاعدة، وبدون ميدات، المقاول يجب أن يوجهله تهمة القتل شبه العمد".

ورأى آخرون أنه يجب استدعاء المقاول والكشف عن عدد المباني التي قام بالعمل فيها، مؤكدين أن قطاع المقاولات والتمليك يحتاج "غربله وحزم" على حد قولهم.