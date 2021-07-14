شكرا لمتابعة خبر عن صور..جانب من تجهيزات مشروع "الجسر المعلق" في منتزه رغدان بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

أطلع أمين منطقة الباحة علي السواط، مساء الثلاثاء، على تنفيذ المشروع الإستثماري "الجسر المعلق" في منتزه رغدان، والذي تُجرى له اختبارات السلامة تمهيدا لفتحه أمام المرتادين خلال الأيام القادمة.

ووقف أمين الباحة ميدانيا على عدد من المشاريع الإستثمارية التي أطلقتها الأمانة في منتزه رغدان ومنها مشروع كافيه الغابة الذي أشاد به.

كما تجول السواط على مهرجان عربات الأطعمة المتنقلة في المنتزه، إضافة إلى جولة ميدانية تفقدية لمهرجان الأسر المنتجة.