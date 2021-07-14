أخبار السعودية اليوم.. خلط لقاحات كورونا آمن.. وكشف أثري جديد بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء؛ حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، انخفاض عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات؛ بسبب فيروس كورونا لتسجل 1426 حالة، بينما تم أمس الإثنين تسجيل 1434 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا؛ حيث تم تسجيل 10845 حالة، مقارنة مع أمس؛ حيث تم تسجيل 10510 حالات، وإلى التفاصيل:

الصحة: نستهدف تطعيم 500 ألف يوميًا عبر 500 مركز للقاحات كورونا

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنها تستهدف تطعيم نصف مليون شخص يوميًا بلقاح كورونا، وأن لديها أكثر من 500 مركز لقاحات وتواصل التوسع بمراكز جديدة، وأضافت، أن وضع فيروس كورونا في المملكة مستقر وحققنا نجاحات كبيرة في التعامل مع هذه الجائحة، كما أن أي قرارات تتم بعد دراسة الوضع العالمي وجميع المعطيات العلمية».

وزارة الصحة: «خلط لقاحات كورونا» في السعودية مأمون علميًا

شكك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، فيما يتم تداوله من تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام حول البيان الصادر عن منظمة الصحة العالمية المتعلق بخلط لقاحات كورونا المستجد، مؤكدًا مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم.

وزارة الصحة تعمم نصائح هامة لتجنب الإصابة بـ«الأكزيما»

وجهت وزارة الصحة، بعض النصائح الطبية والصحية والإرشادات الهامة لتجنب الإصابة بمرض الأكزيما الجلدي، وحثت على اتباع هذه التوجيهات وإدماجها بنظام روتين الحياة اليومي في العناية بالبشرة، موضحة أن مرض الأكرزيما هي حالة مزمنة من حساسية البشرة مصحوبة بجفاف الجلد تسبب حكة واحمرارًا للبشرة، موضحة أن الاكزيما تصيب جميع الفئات العمرية وغالبًا تظهر عند الأطفال ولها عدة أنواع ويمكن أن يصاب الشخص بأكثر من نوع في الوقت نفسه.

اكتشاف أثري جديد في حائل.. وزير الثقافة: يعود للملك البابلي «نابونيد»

أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اكتشاف شواهد أثرية في منطقة حائل، تعود للملك البابلي «نابونيد»، مشيرًا إلى أنَّ السعودية لها دور تاريخي وتواصل قديم مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم، وقال وزير الثقافة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اكتشاف أثري جديد: نقوش صخرية تعود للملك البابلي نابونيد في حائل؛ لبلادنا دور تاريخي وتواصل قديم مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم».

النيابة العامة: سرِّية إجراءات التفتيش مصانة.. وإفشاؤها يستوجب المُساءلة

قالت النيابة العامة إن إجراءات التفتيش وما يتعلق بها من معلومات تحظى بضمانات موضوعية تتعلق بجانب التزام المحقق وكل من وصله علم - بسبب التفتيش- بعدم إفشاء سرية هذه المعلومات والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي، والإخلال بهذا الجانب يستوجب المُساءلة، مشيرًا إلى أنه حال أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته وفق للمادة (61)من نظام الإجراءات الجزائية.

بالفيديو.. عبير الراشد أول جندية تقدِّم المؤتمر الصحفي لأمن الحج

قدمت الجندية عبير الراشد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الذي تعقده القيادات الأمنية قبيل موسم الحج كل عام؛ لتصبح أول امرأة تؤدي تلك المهمة، وظهرت عبير الراشد بزيها العسكري بما فيها قبعتها التي ارتدها فوق الحجاب، لتؤدي التحية العسكرية للضباط الذين سيعقدون المؤتمر الصحفي ثم ألقت، كلمة ترحيبية قصيرة.

وزارة الموارد البشرية تعلن موعد توطين الأنشطة والمهن العقارية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد تطبيق قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية والفرص الوظيفية التي يوفرها، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقه 24/2/1443هـ، مؤكدة أنه سيوفر أكثر من 11 ألف وظيفة، وكان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، قد أعلن في وقت سابق، مزايا برنامج توطين المهن العقارية الذي أطلقه بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار.

وزارة التعليم: 76% من المعلمين والمعلمات تلقوا لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة التعليم، ارتفاع نِسَب التَّحصين ضد فيروس كورونا المستجد لمنسوبي الوزارة، من الطلاب والطالبات، والموظفين والموظفات، والمعلمين والمعلمات؛ حيث دعت إلى تلقّي اللقاح من أجل عودة آمنة للعام الدراسي، وأوضحت الوزارة نسب التحصين ضد كورونا والتي جاءت كالآتي: (الموظفون 75%، المعلمون والمعلمات76%، الطلاب والطالبات 30%).

«الحصيني»: 8 مناطق سعودية تتأثر بحالة ممطرة تبدأ الخميس المقبل

توقع خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تبدأ الخميس المقبل، وتشمل أجزاء من مناطق مكة والرياض و الباحة وعسير ونجران وجازان وجنوب المدينة والشرقية، مضيفًا أن الحالة الممطرة تبدأ الخميس وتستمر ايام، ومن المتوقع أن تكون قوتها على المربع جازان ونجران وعسير واليمن ثم يليها المنطقةالواقعة بين شرق المرتفعات وجنوب غرب منطقة الرياض وأجزاء من سلطنة عمان ثم الربع الخالي مع فرصة جريان الأودية.

الأرصاد: طقس الحج شديد الحرارة.. وتوقعات بهطول أمطار

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن طقس المشاعر في موسم حج هذا العام بشكل عام شديد الحرارة وقد تصل إلى (45) درجة مئوية، ولا يستبعد تأثر المشاعر برياح نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار وهطول الأمطار، خاصة ما بعد الظهيرة بسبب تكوّن السحب على المرتفعات الشرقية للمشاعر.

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