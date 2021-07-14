وزارة الصحة: «خلط لقاحات كورونا» في السعودية مأمون علميًا

الرياض - محمد عبدالله - شكك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، فيما يتم تداوله من تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام حول البيان الصادر عن منظمة الصحة العالمية المتعلق بخلط لقاحات كورونا المستجد.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم.

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت، أمس الإثنين، من خطورة الجمع بين لقاحات ضد كورونا التي تنتجها شركات مختلفة، وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، خلال إفادة عبر الإنترنت: «إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع بين اللقاحات».

وتابعت سواميناثان: «سيكون الوضع فوضويًا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها».

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