شكرا لقرائتكم خبر عن خلط اللقاحات «آمن وفعال» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فند أطباء وخبراء بالقطاع الصحي لـ ”الخليج 365” النقل الخاطئ، لإحدى وكالات الأنباء العالمية، بشأن تحذير منظمة الصحة العالمية من خطورة خلط اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من شركات مختلفة ووصفها لهذا التوجه ب«الخطير»، لعدم وجود بيانات سريرية قوية تثبت فوائد ذلك أو تبدد المخاوف بشأنه.

وأكدوا أن العرض الصحفي اليومي للمنظمة، ذكر أن الدراسات تتوالى حول مأمونية وفعالية الخلط بين اللقاحات وحاليا هناك أدلة كافية حول لقاحي فايزر وإسترازينيكا، وأضافوا: إن المنظمة نصحت بأن يكون قرار الخلط بين اللقاحات مبنيا على دراسات، كما حدث مع فايزر وإسترازينيكا.

رسالة طمأنة

من جانبه بث مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي د. أحمد العمار، مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر لحديث كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية د. سوميا سواميناثان عن الجمع بين لقاحي إسترازينيكا وفايزر، والذي ذكرت خلاله أنه «آمن» وبانتظار المزيد من الأبحاث عن الدمج بين أنواع أخرى من اللقاحات، مما يشير إلى أن الخبر المنسوب إليها من قبل الوكالة «غير صحيح».

وقال د. العمار في تغريدته: «طعموا وأنتم مطمئنون.. كلنا ثقة في الجهات الصحية الرسمية».

مزج مفيدوأعلنت لجنة التطعيم الألمانية الدائمة في وقت سابق مطلع الشهر الجاري أن الأفراد الذين تلقوا أول جرعة تطعيم من لقاح أسترازينيكا بإمكانهم مستقبلا بصرف النظر عن السن الحصول على الجرعة الثانية من لقاح من تطوير شركات أخرى، مثل بيونتيك، فايزر أو موديرنا.

وفي الشهر الماضي أيضا جاء اقتراح بأن مزيجا من اللقاحات قد يكون مفيدا، في دراسة توصلت إلى أن مزيجا من لقاح بيونتيك/ فايزر وجرعة أسترازينيكا، التي تعتمد على تكنولوجيا ناقلات الفيروسات وكذلك لقاح جونسون آند جونسون، يمكن أن يوفر وقاية هائلة من العدوى.

تجارب دولوقالت استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات، إن هناك دراسات وأوراقا علمية تشير إلى أن هناك تعزيزا للمناعة والأجسام المضادة لفيروس كرونا عند خلط نوعين مختلفين من اللقاحات، وهناك سبع دول أجرت الخلط بين اللقاحات من ضمنها البحرين والإمارات العربية المتحدة اعتمدوا سينوفارم الصيني جرعتين والثالثة فايزر، أما أمريكا فاعتمدت خلط أي نوع وكندا اعتمدت جرعة إسترازنكيا جرعة أولى والجرعة الثانية إما فايزر أو موديرنا وإيطاليا وإسبانيا اعتمدت إسترازنكيا كجرعة أولى لمن هم دون الستين والجرعة الأخرى من أي لقاح آخر، وكوريا الجنوبية أيضا اعتمدت استرزنيكا كجرعة أولى وفايزر كجرعة ثانية ولم يتم رصد أي أعراض غير المتعارف عليها عند أخذ أي نوع من اللقاح بل تضمنت تعزيز نوعين من خط الدفاع في جسم الإنسان.

خطأ ترجمةوقالت استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن د. عائشة العصيل: للأسف تم تداول حديث د. سوميا كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية بشكل خاطئ والترجمة الحرفية لكليمها هو أنه توجد أبحاث منشورة وهي متعلقة بخلط اللقاحين أسترازينكا وفايزر وتمت الدراسات في أوروبا والتي كانت نتائجها مبشرة وأمنة وأن الأجسام المناعية المضادة كانت أقوى وأنها تنتظر المزيد من الأبحاث عن خلط أو دمج لقاحات أخرى، والفوضى المقصودة في قولها هو خلط لقاحات أخرى بدون دراسات، وخلط اللقاحات ليست تقنية جديدة بل قديمة، مضيفة: وزارة الصحة السعودية لا تعتمد أي قرار إلا بعد دراسات وأبحاث منشورة في مجلات معتمدة عالميا، فليطمئن الجميع ولا ينجرف وراء الإشاعات وأخذ الحقائق من مصادرها أي وزارة الصحة أو الأطباء أو القطاع الطبي فهم في قلب الحدث، وقد شاهدنا الفرق في الأرقام بين السنة الماضية والآن، وقريبا نقترب من تحقيق الأهداف».