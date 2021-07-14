شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 2.4 مليون متر مكعب من المياه بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية جاهزية خطتها التشغيلية والفنية واكتمال استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442هـ، مشيرة إلى توفير 2.4 مليون متر مكعب من المياه لضخها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير الكميات الكافية.

وأوضحت الشركة أنها اتخذت التدابير والإجراءات الوقائية كافة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مع التأكد من سلامة العاملين وتطبيق تعليمات الجهات المعنية وإرشاداتها بدقة.

وأكدت حرصها على تقديم خدماتها للحجيج عبر وسائل تقنية حديثة، وأنظمة ذكية تضمن إيصال المياه لضيوف الرحمن عبر شبكات المياه في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تطبيق «تروية» الذي يتيح للحجيج معرفة مواقع مجمعات دورات المياه وتقديم البلاغات، وغيرها من الخدمات المسخرة لضيوف الرحمن بعدة لغات مختلفة، كما تم تجهيز شبكات مكافحة إطفاء الحريق وتشغيلها بضغوط مناسبة، والتأكد من جاهزية شبكة التبريد بمشعر منى.

وأضافت الشركة أن منظومتها التقنية تعمل وتُدار بكوادر بشرية وطنية مدربة، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للحفاظ على سلامتهم وسلامة ضيوف الرحمن، كما قامت الشركة ومن منطلق حرصها على ضمان جودة المياه، بتجهيز المختبر الدائم بمشعر منى، وكذلك المختبرات المتنقلة لجمع العينات من خلال الفِرق الميدانية المؤهلة، لتتم بعد ذلك عملية اختبار المياه وفق أعلى المعايير التي تضمن جودة وسلامة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.