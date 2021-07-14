شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات إلكترونية للتوعية بأحكام المناسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، بطائق دعوية إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة. ويستمر البرنامج طيلة أيام الحج حيث حملت البطاقات الإلكترونية عبارات دعوية متنوعة وبلغات عالمية عن بيان جهود المملكة بتوجيهات قيادتها الرشيدة في خدمة الحجاج والمعتمرين على مر العصور.