شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة خطط الخدمات الصحية والأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على تحقيق كل سبل الأمن والسلامة لهم، ومنها الأمن الصحي.

وأضاف، خلال ندوة «الأمن الصحي في الحج»، التي نظمتها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية افتراضيًا، أن الوزارة وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تعمل على تنفيذ ومتابعة خطط الخدمات الطبية بالوزارة في موسمي الحج والعمرة، وتسخر كل الإمكانات الأمنية والصحية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

وبيّن مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود في كلمته، أن الدعم السخي الذي يجده موسم الحج من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، يؤكد أن الاهتمام بصحة وسلامة ضيوف الرحمن يعد أولوية قصوى.

وأكد أنه، وبتوجيهات مستمرة من قبل سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج، يتواصل العمل لتقديم سبل الرعاية والسلامة لضيوف الرحمن، التي تتوافق مع ما قامت به المملكة من جهود عظيمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.