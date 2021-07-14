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500 متطوع صحي لخدمة ضيوف الرحمن

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الدمام - شريف احمد - يشارك مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة في تمكين الممارسين الصحيين من خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ. ويبلغ عدد المشاركين 500 متطوع صحي من مختلف التخصصات الصحية، وذلك بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، وسيقوم المتطوعون بتقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية في عدة مواقع متفرقة، منها: المسجد الحرام، ومناطق فرز الحجاج، والمواقيت، والمطارات، علمًا بأنه سيتم إشراكهم في برنامج تدريبي معتمد من قِبل الهيئة للتخصصات الصحية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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