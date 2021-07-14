شكرا لقرائتكم خبر عن 500 متطوع صحي لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يشارك مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة في تمكين الممارسين الصحيين من خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ. ويبلغ عدد المشاركين 500 متطوع صحي من مختلف التخصصات الصحية، وذلك بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، وسيقوم المتطوعون بتقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية في عدة مواقع متفرقة، منها: المسجد الحرام، ومناطق فرز الحجاج، والمواقيت، والمطارات، علمًا بأنه سيتم إشراكهم في برنامج تدريبي معتمد من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.