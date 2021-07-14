شكرا لقرائتكم خبر عن 30 قائدا كشفيا يستقبلون الحجيج بمطار المؤسس والان نبدء بالتفاصيل
وينتظر منسوبو الكشافة في الصالة رقم 1 لتقديم العون والمساعدة لجميع الحجاج القادمين من خلال الإرشاد والمساعدة حتى وصولهم إلى الحافلات ومحطة القطار ووسائل المواصلات المختلفة التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرمة.
وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة، عوض العتيبي، أن الكشافة تشارك سنويًا في خدمة ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز، وذلك بالتعاون مع إدارة المطار التي سخَّرت إمكاناتها لخدمة الحجيج، مشيرًا إلى أن المشاركة تحظى بتوجيه ومتابعة مستمرة من مدير عام التعليم بجدة ومساعده للشؤون التعليمية.
وأضاف رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة، علي العمري، أن المشاركة تأتي استمرارًا لدور النشاط الكشفي الرائد في خدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة، عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية كافة.