شكرا لقرائتكم خبر عن 3178 جولة رقابية خلال أسبوعين على منشآت القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة القطيف بأفرعها في نطاق ٦ بلديات، 3178 جولة رقابية، خلال الفترة من ٢٧ يونيو إلى ١٠ يوليو الجاري، لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية، والتأكيد على ضرورة الامتثال للتعليمات المفروضة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا ، وقد أُغلقت خلال الزيارات والجولات منشأتان؛ لمخالفتهما التدابير الوقائية والصحية.

في سياق منفصل وضمن سعيها لتكثيف السلامة المرورية، تعمل بلدية محافظة القطيف على تركيب عدد ٢٨ لوحة إرشادية بالواجهة البحرية بدارين، جاء ذلك بعد تركيب عدد من اللوحات الإرشادية بالواجهة البحرية بالقطيف، وفي عدد من المواقع الأخرى بالمحافظة.