شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف طالب وطالبة جدد بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة نجران نتائج القبول الرئيسي للعام الجامعي القادم 1443هـ للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بعد أن استمرت عملية استقبال الطلبات مدة أسبوع كامل.

وأوضح وكيل الجامعة د. زهير العمري، أن عدد المقبولين من الجنسين في برامج الجامعة قُدِّر بأكثر من 6 آلاف طالب وطالبة في مختلف الكليات، موضحًا أنه ستتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًا حتى نهاية الأربعاء 4-12-1441هـ.

وأشار إلى أنه تم تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية خلال فترة القبول؛ إذ تمت الإجابة عن 530 طلبًا عبر خدمة استفسار عن القبول، كما تمت معالجة 376 طلبًا إلكترونيًا للمتقدمين والمتقدمات، إضافة إلى الرد على 452 اتصالًا هاتفيًا، موضحًا أنه سيتاح القبول للمرحلة الثانية «القبول الاحتياطي» للفصلين حسب المقاعد المتاحة عبر البوابة الإلكترونية بتاريخ 16-12-1441هـ وسيستمر حتى 24-12-1441هـ، على أن تعلن النتائج الخميس 28-12-1441هـ.

وأشار د. العمري إلى متابعة رئيس الجامعة أ.د. فلاح السبيعي لإجراءات القبول ودعمه؛ لتقديم كافة الخدمات وتذليل كل العقبات أمام الطلاب والطالبات، مقدمًا التهنئة وأمنيات التوفيق للطلاب والطالبات المقبولين.