اخبار السعوديه

16 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالظهران

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اللجان المشتركة من الجهات الرقابية بالظهران، مساء أمس الأول الإثنين، 16 مخالفة على منشآت لم تلتزم بالضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار .

جاء ذلك ضمن عدد من الجولات الميدانية على عدة منشآت متنوعة الأنشطة (فنادق، مطاعم، سوبر ماركت.. إلخ)، لتقييم مدى الامتثال بالتعليمات والضوابط المتبعة وقياس تطبيقها الاشتراطات الصحية الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من عدمه، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ورصد الملاحظات وإيقاع العقوبات تجاه المتجاوزين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا