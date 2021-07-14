شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اللجان المشتركة من الجهات الرقابية بالظهران، مساء أمس الأول الإثنين، 16 مخالفة على منشآت لم تلتزم بالضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

جاء ذلك ضمن عدد من الجولات الميدانية على عدة منشآت متنوعة الأنشطة (فنادق، مطاعم، سوبر ماركت.. إلخ)، لتقييم مدى الامتثال بالتعليمات والضوابط المتبعة وقياس تطبيقها الاشتراطات الصحية الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من عدمه، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ورصد الملاحظات وإيقاع العقوبات تجاه المتجاوزين.