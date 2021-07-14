شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول مسلخ وقفي ذكي لـ«الأضاحي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت جمعية البر بالمنطقة الشرقية مقترحًا لإنشاء مسلخ وقفي ذكي؛ لتذليل جميع المعوقات التي تواجه الجمعيات الخيرية والقائمين على تنفيذ برامج الأضاحي بالمنطقة، والمتعلقة بالذبح والسلخ والتقطيع، وذلك في المؤتمر الصحفي لأضاحي 1442هـ.

وخلال المؤتمر، قال نائب الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة يوسف المقرن: إن فكرة إنشاء المسلخ قائمة، فيما دعا مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي فيصل المسند، رجال الأعمال والداعمين إلى التبرع لإنشاء هذا المسلخ كوقف نموذجي، والذي سيوفر الكثير من الدعم لمشروع الأضاحي الخيري، على أن يكون مصدرًا من مصادر تنمية موارد مشاريع التنمية المجتمعية التي ترعاها الجمعية بالمنطقة والتي يستفيد منها أكثر من 50 ألف أسرة بالمنطقة الشرقية.

يذكر أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية تنفذ سنويًا برنامج «أضاحي» لإحياء شعيرة الأضحية والتيسير على المضحي في أداء الشعيرة، وأشار الأمين العام للجمعية سمير العفيصان إلى أن الجمعية تتبع نظامًا آمنًا وصحيًا في توزيع الأضاحي وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة الوقائية وتعمل بآلية تراعي التباعد الاجتماعي في شراء الأضاحي وتوزيعها، وخصصت لذلك متجرًا إلكترونيًا يمكن للمضحي اختيار أضحيته من خلاله، ومن ثم يوزعها المتطوعون على الأسر المستحقة بعد بحث استحقاقها عبر فريق بحث اجتماعي مختص.

وأكد العفيصان أن نجاح الجمعية سنويًا في تنفيذ برنامج «أضاحي» جاء بتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حيث دعم سموهما المشروعات والبرامج التي تخدم أفراد المجتمع وتحقق التنمية بالمنطقة.