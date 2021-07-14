شكرا لقرائتكم خبر عن قانوني: العقوبة تصل لـ3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نصح المحامي والمستشار القانوني نبيل قملو أولي الأمر الذين يتعرض أطفالهم لاصطدام بتلك العربات، بالتوجه إلى المستشفى، وإحضار تقرير عن حالته الصحية، ويجب أن يكون المستشفى حكوميًا، وبعدها يتوجه إلى قسم الشرطة لفتح بلاغ، وإرفاق التقرير الطبي بالمدة العلاجية، ومن ثمَّ يتم إحالته إلى النيابة، ثم المحكمة المختصة.

وبيَّن أن الأحكام تكون تعزيرية، وقد تكون أولًا بتعويض تكاليف العلاج أو مدة الفترة العلاجية، وتختلف العقوبة على حسب المدة الزمنية للعلاج، وفي حال تجاوز التقرير الطبي 21 يومًا، فإنه يتم إيقاف السائق مباشرة، أما ما دون ذلك فيُطبق عليه ما ذُكر من دون إيقاف.

من ناحيته، أكد المستشار القانوني إبراهيم الحرقان أنه في حال كان الطفل مصابًا بإصابات تحتاج علاجًا فوق 21 يومًا، فإنه يتم إيقاف المدعى عليه إلى حين وقت المحاكمة، أما في حال كانت الإصابات تحت 21 يومًا، فإنه يدخل التوقيف كي يتم التحقيق معه، ثم خروجه بكفالة، وتكون حقوقه حقوقًا تعزيرية، حسب نظرة القاضي.

وأضاف: تكون العقوبة من سنة إلى سنتين أو ثلاث سنوات كحد أقصى، وتختلف الإصابات من جروح إلى كسور، وقد يحكم عليه القاضي بمبلغ مالي.