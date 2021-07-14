شكرا لقرائتكم خبر عن إثراء مهارات 200 طالب في 5 مجالات ضمن «طموح» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يختتم ما يزيد على المائتي طالب، ممثلين لتعليم المنطقة الشرقية، برنامج «طموح» الصيفي 2021م، والذي يُعد أحد برامج الشراكة المثمرة بين أرامكو السعودية والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، من خلال العمل على استهداف الموهوبين والمبدعين والمتميزين من طلاب التعليم العام للمرحلة الثانوية.

من ناحيته، أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى حرص مدير عام التعليم بالمنطقة د. سامي العتيبي، على تتبع ونقل الأثر بين صفوف أبنائه الطلبة للاستفادة من مثل هذه البرامج الريادية التي تقف خلفها أرامكو السعودية بالشراكة مع تعليم المنطقة.

وأضاف: ينطلق البرنامج سنويًا وفق نموذج تعليمي مكثف يهدف لإثرائهم وإعدادهم في المرحلة الثانوية في مجالات علوم الأرض وهندسة البترول والمهارات الحياتية وتطوير الذات والفصول الدراسية باللغة الإنجليزية التي تعدهم لتحضير اختبارات SAT- IELTS، كما يتضمن البرنامج الكثير من الفعاليات والأنشطة العلمية التطبيقية التي تمكنهم من الالتحاق بجامعات القمة العالمية.

ونقل الباحص شكر مدير التعليم لشركة أرامكو، على ما تبذله وتقدمه من خلال شراكة فاعلة وجسور متينة مع التعليم، يأتي ذلك في سبيل دفع العجلة العلمية وبناء جيل متميز يسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، والشكر موصول لإدارتي الموهوبين والموهوبات بتعليم المنطقة على متابعتهم وجهودهم الحثيثة للبرنامج ووقوفهم على تحقيق الأهداف المنشودة.

ويقام برنامج طموح سنويًا كبناء أكاديمي تراكمي لمدة ستة أسابيع مكثفة في الصيف بواقع ست ساعات ونصف الساعة يوميًا، ويستمر على مدار العام ويقف على تقديمه عدد من المدربين المختصين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية عبر منصة تعليمية فاعلة، ويشرف عليه فريق متكامل من المهندسين والتربويين من شركة أرامكو والتعليم.