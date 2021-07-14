شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية استئصال ورم ضخم من طفلة بمواساة القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مستشفى المواساة - القطيف (اليوم)

بفضل الله وتوفيقه نجح الفريق الطبي في مستشفى المواساة بالقطيف في استئصال ورم كبير من طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، كانت تعاني ألمًا متكررًا في البطن.

وفور قدوم الطفلة مع والديها إلى عيادة الأطفال في المستشفى، تبين أنها تعاني أيضًا زيادة ملحوظة في الوزن وعدم القدرة على الحركة بنشاط مثل باقي أقرانها، فتقرر عمل بعض الفحوصات التي أثبتت وجود تكيس كبير على المبيض الأيسر بأبعاد تصل إلى 30 سم * 25 سم، وهو ورم يعتبر كبيرًا نسبيًا.

تم تحويل الطفلة إلى عيادة استشاري أمراض النساء، حيث تم التأكد من وجود الورم، وإبلاغ الأهل أنه قد يكون من الأورام النشيطة التي تفرز هرمونات زائدة بالجسم، وأشار عليهم استشاري النساء والولادة بضرورة عمل استئصال لهذا الورم حتى لا يؤثر على صحة الطفلة مستقبلا.

وبعد موافقة الأهل، تم تحضير الطفلة لإجراء العملية وفحصها من قِبل استشاري التخدير وإعطاؤها المضادات الحيوية الوقائية قبل العملية، وبفضل الله وتوفيقه تم استئصال الورم وفصله عن الأنسجة الملاصقة دون حصول أي ضرر، لأن الطبيب كان حريصًا على الحفاظ على المبيض وقناة فالوب.

وأقامت الطفلة 4 أيام في المستشفى حتى تماثلت تمامًا للشفاء ولله الحمد، وبدأت فورًا تشعر بالنشاط والحيوية التي افتقدتها مع وجود هذا الورم الذي كان يؤثر على هرمونات جسمها، وتم التأكد تمامًا من صحتها وغادرت المستشفى لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

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