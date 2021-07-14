شكرا لقرائتكم خبر عن دواران جديدان بالمداخل الرئيسة للنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس بلدية محافظة النعيرية م. نايف الرجباني، ومدير مرور النعيرية العقيد نايف الشمري، استكمال التنسيق حول إنشاء عدد من الدوارات بالمحاور الرئيسية ومداخل المحافظة، وذلك في الاجتماع المشترك، في مقر البلدية، بحضور عدد من رؤساء الأقسام المختصة ومقاولي البلدية.

وأشار م. الرجباني إلى التنسيق حول إنشاء دوارين بالمداخل الرئيسية للمحافظة، ومنها المدخل الشرقي «طريق الدمام – حفر الباطن» مقابل مقر مهرجان ربيع النعيرية، والمدخل الشمالي «طريق الخفجي» مقابل مدخل سوق الأنعام، وفق ما حددته لجنة السلامة المرورية، بهدف تسهيل الحركة المرورية ومعالجة التقاطعات الحرجة لتحقيق السلامة المرورية المستهدفة بالمحافظة.

وأكد أن البلدية تولي اهتمامًا كبيرًا بنواحي السلامة في كافة مجالات التخطيط الحضري والتنمية والتحديث التي تعمل على تنفيذها باعتبار أن سلامة وراحة أفراد المجتمع هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها سائر مظاهر التمدن والتطوير ومسيرة التقدم والنماء.