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حذرت السفارة السعودية لدى واشنطن المواطنين السعوديين من منتحلي صفة موظفيها حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب واحتيال وسرقة أموال بغرض تقديم خدمات لهم.
وتفصيلاً، قال الحساب الرسمي للسفارة في تغريدة على تويتر " تود السفارة إعادة التأكيد على المواطنين الكرام بالحذر من منتحلي صفة موظفيها، وتشدد على أهمية عدم التعامل مع مثل تلك الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لهم ".
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 01:49 AM
شددت على عدم التعامل مع تلك الاتصالات وعدم تحويل أي مبالغ مالية لهمسفارة المملكة في واشنطن تحذر السعوديين من منتحلي صفة موظفيها
حذرت السفارة السعودية لدى واشنطن المواطنين السعوديين من منتحلي صفة موظفيها حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب واحتيال وسرقة أموال بغرض تقديم خدمات لهم.
وتفصيلاً، قال الحساب الرسمي للسفارة في تغريدة على تويتر " تود السفارة إعادة التأكيد على المواطنين الكرام بالحذر من منتحلي صفة موظفيها، وتشدد على أهمية عدم التعامل مع مثل تلك الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لهم ".
، سفارة المملكة في واشنطن تحذر السعوديين من منتحلي صفة موظفيها ،
المصدر : الخليج 365
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