محمد بن مسعود - الدمام - 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 01:49 AM تعرف عليه أحد الأشخاص في جدة بعد مشاهدة صورته في الصحيفة بعد عامين من غيابه .. "الخليج 365" تُسهم في العثور على "مفقود أملج" بعد عامين من غيابه .. "الخليج 365" تُسهم في العثور على "مفقود أملج" أسهمت "الخليج 365"، في العثور على المواطن مسلم مصلح مسلم المرواني، مفقود أملج إذ تعرف عليه أحد الأشخاص في جدة بعد مشاهدته صورة المرواني التي نشرتها "الخليج 365" تحت عنوان (أسرة "المرواني" تواصل البحث عنه وتناشد المساعدة). وتفصيلاً، عبّر ربيع المرواني شقيق المفقود عن فرحته العارمة وكذلك فرحة جميع أفراد الأسرة بالعثور على أخيه بعد عامين من الفقدان، مقدمًا الشكر للصحيفة على جهودها واهتمامها. الكلمات المفتاحية

، بعد عامين من غيابه .. "الخليج 365" تُسهم في العثور على "مفقود أملج" ،

المصدر : الخليج 365

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