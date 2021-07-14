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أكد قائد قوات أمن الحج نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان؛ أن هناك طوقًا أمنيًا على المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية ولن يسمح بالدخول للحرم والمشاعر لمن لم يحمل تصريحًا للحج.
وفي التفاصيل، أوضح اللواء "الطويان" أنه تم اقتصار عدد الحجاج حفاظًا على سلامة الجميع، لافتًا إلى أنه لن يسمح إطلاقًا بالدخول إلى الحرم المكي الشريف إلا للشخص المصرح له بالحج، مؤكدًا أن هناك طوقًا أمنيًا يحيط بالمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف.
وقال "الطويان" خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج : استقبال الحجاج يتم من خلال أربعة مراكز على منافذ مكة وذلك للتأكد من وجود التصاريح لهم، وعلى الحجاج من سكان العاصمة المقدسة التوجه إلى أقرب نقطة تجمع في تلك المراكز، ولن يسمح لهم الدخول للحرم ما لم يمروا بالمراكز الأربعة التي تتولى توجيههم عبر الحافلات والنقل إلى الحرم المكي.
ودعا "الطويان" الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.
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14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 01:49 AM
أكد أن استقبال الحجاج يتم خلال 4 مراكز بمكة للتأكد من وجود التصاريح"الطويان": لن يسمح بالدخول للحرم والمشاعر لمن لم يحمل تصريحًا للحج
أكد قائد قوات أمن الحج نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان؛ أن هناك طوقًا أمنيًا على المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية ولن يسمح بالدخول للحرم والمشاعر لمن لم يحمل تصريحًا للحج.
وفي التفاصيل، أوضح اللواء "الطويان" أنه تم اقتصار عدد الحجاج حفاظًا على سلامة الجميع، لافتًا إلى أنه لن يسمح إطلاقًا بالدخول إلى الحرم المكي الشريف إلا للشخص المصرح له بالحج، مؤكدًا أن هناك طوقًا أمنيًا يحيط بالمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف.
وقال "الطويان" خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج : استقبال الحجاج يتم من خلال أربعة مراكز على منافذ مكة وذلك للتأكد من وجود التصاريح لهم، وعلى الحجاج من سكان العاصمة المقدسة التوجه إلى أقرب نقطة تجمع في تلك المراكز، ولن يسمح لهم الدخول للحرم ما لم يمروا بالمراكز الأربعة التي تتولى توجيههم عبر الحافلات والنقل إلى الحرم المكي.
ودعا "الطويان" الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.
، "الطويان": لن يسمح بالدخول للحرم والمشاعر لمن لم يحمل تصريحًا للحج ،
المصدر : الخليج 365
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