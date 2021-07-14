، "القصبي" يبحث مع رئيس "الكومنولث" تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار ،

محمد بن مسعود - الدمام - في اختتام أعمال منتدى الاستثمار المستدام السعودي البريطاني في لندن

التقى وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمقر سفارة المملكة في لندن أمس برئيس مجلس الكومنولث للمشروعات والاستثمار جوناثان بيتر.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار.

ويأتي اللقاء إثر اختتام أعمال منتدى الاستثمار المستدام السعودي البريطاني، الذي يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الطاقة الخضراء.

وزير التجارة ماجد القصبي منتدى الاستثمار