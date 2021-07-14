، مدير "صحة مكة": 1000 ممارس صحي يقومون بخدمة ضيوف الرحمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - موزعين بين المشاعر والفرق الميدانية ببروتوكولات العام الماضي نفسها

أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير لقناة "السعودية"، أن أعداد الممارسين الصحيين لخدمة الحجاج لهذا العام ‏تقارب 1000 ممارس صحي ‏موزعين ما بين المشاعر المقدسة ‏والفرق الميدانية.

وأشار إلى أن بروتوكولات الحج الوقائية هي نفسها بروتوكولات العام الماضي، ‏والتي طبقت من بداية الجائحة من ‏التباعد المكاني ولبس الكمامات والالتزام بغسل اليدين ‏والأعداد المحددة في المساكن وفي مساحات الحركة، وهذه البروتوكولات تم إعدادها منذ بداية الجائحة ‏وطبقت في حق العام الماضي ‏وأن نجاحها في حج العام الماضي طبقت إن شاء الله ‏في حج هذا العام.

وتابع: ‏من الاشتراطات الصحية المطبقة هذا العام هو إلزام جميع العاملين في خدمة الحجاج وضرورة حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس كورونا ‏ولدينا فريق مدرب تدريبًا عاليًا لمكافحة العدوى ‏وهناك عمليات ميدانية وتدريب مستمر ‏للتعرف على الحالات وسرعة اكتشافها ‏والتعامل معها وآلية حالتها إلى المستشفيات ‏المرجعية وعز لها عن باقي الحالات الأخرى والمرافق الصحية مستعدًا استعدادًا كاملاً بكامل التجهيزات الطبية والبشرية لاستقبال الحجاج.