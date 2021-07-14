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شكرا لمتابعة خبر عن وصول المقررات الدراسية إلى مستودعات "تعليم المدينة" استعدادا للعام الدراسي القادم "صور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عامر العمري (صدى):وصلت المقررات الدراسية إلى مستودعات الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة، ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات للعام الدراسي المقبل 1443هجريا.
وجاء ذلك بمتابعة مدير عام تعليم المدينة المنورة؛ باستمرار وصول المقررات الدراسية إلى مستودعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة.
وذلك تمهيدا لترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم والمدارس لتحقيق عودة دراسية جادة و متميزة.