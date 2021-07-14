شكرا لمتابعة خبر عن وصول المقررات الدراسية إلى مستودعات "تعليم المدينة" استعدادا للعام الدراسي القادم "صور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عامر العمري (صدى):

وصلت المقررات الدراسية إلى مستودعات الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة، ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات للعام الدراسي المقبل 1443هجريا.

وجاء ذلك بمتابعة مدير عام ‎تعليم المدينة المنورة؛ باستمرار وصول ‎المقررات الدراسية إلى مستودعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة.

وذلك تمهيدا لترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم والمدارس لتحقيق عودة دراسية جادة و متميزة.