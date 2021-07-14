وزارة التعليم: 76% من المعلمين والمعلمات تلقوا لقاح فيروس كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، ارتفاع نِسَب التَّحصين ضد فيروس كورونا المستجد لمنسوبي الوزارة، من الطلاب والطالبات، والموظفين والموظفات، والمعلمين والمعلمات؛ حيث دعت إلى تلقّي اللقاح من أجل عودة آمنة للعام الدراسي.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر»: «استعدادًا للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل؛ ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس كورونا، واستمرار جهود وزارة التعليم لزيادة أعداد المحصنين؛ حفاظًا على سلامة الجميع».

وأوضحت الوزارة نسب التحصين ضد كورونا والتي جاءت كالآتي: (الموظفون 75%، المعلمون والمعلمات76%، الطلاب والطالبات 30%).

وطالبت وزارة التعليم الحصول على لقاح كورونا من أجل المساهمة في سلامة بيئة العمل من المخاطر، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، والحفاظ على صحة منسوبي التعليم وسلامة الجميع، وسرعة العودة للحياة الطبيعية.

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