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قوات «الأمن البيئي» توقف 23 مخالفًا: 13 مواطنًا و10 من 3 جنسيات

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الرياض - محمد عبدالله - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 23 مخالفًا لنظام البيئة، (13 مواطنًا و10 مقيمين)، من الجنسيات السودانية والباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (493) رأسًا من الإبل و(1319) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عددٍ من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمَّ تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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