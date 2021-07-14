«البنوك السعودية» تحذِّر من منصات خارجية تنتحل هوية مواقع محلية

الرياض - محمد عبدالله - حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، اليوم الثلاثاء، من منصات اجتماعية وهمية تدار من خارج المملكة وتنتحل هوية مواقع سعودية لسرقة المعلومات المصرفية.

واستشهدت اللجنة - عبر تويتر - بمأساة سيدة فقدت 500 ألف ريال، بعد إدلائها بمعلومات عن اسمهما وهويتها، إلى حساب وهمي ينتحل صفة مدرسة تعلم القيادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان البنك المركزي السعودي «ساما»، نبَّه كل العملاء من تعدد طرق الاحتيال المالي، موجهًا عدد من النصائح والإرشادات الهامة والعامة لتجنب الوقوع ضحايا في عمليات الاحتيال المالي.

وأكد «ساما»، أنه مع تطور الوسائل التقنية التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، تتطور أساليب الاحتيال المالي وتتجدد بين فترة وأخرى متخذة أشكالًا وصورًا متعددة؛ إلا أن هدفها واحد وهو الاحتيال على الأفراد للحصول على بياناتهم المالية والشخصية وسرقة أموالهم ومدخراتهم.

وأضاف، أنه مهما تعددت أساليب الاحتيال، فمن الضروري معرفة أن تجنب عمليات الاحتيال المالي تبدأ بعدم الاستجابة إلى أي طرف مجهول يطلب منك الإفصاح عن البيانات المالية والشخصية الخاصة بك مهما بدا واثقًا؛ فالثقة سلاح المحتال لطمأنتك وإقناعك بمصداقيته.