عاجل | ربط الهيئات والملحقيات الصحية بمركز الإحالات

وقال «الربيعة»، في سياق تعميم حديث: إن وزير الصحة، بناء على الصلاحيات المخولة له، وإشارة إلى القرار الوزاري المتعلق بالتنظيمات الإدارية للهيئات الطبية والملحقيات الصحية بالخارج ومركز الإحالات الطبية، وبالإشارة إلى مبادرة برنامج الصحة ضمن برامج «رؤية 2030» المتعلقة بالمركز الوطني للمواعيد والإحالات الطبية، ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل، يقرر ما يلي:
1. ترتبط الهيئة الطبية العليا والملحقيات الصحية في الخارج بمساعدنا.
2. ترتبط الإدارة العامة للهيئات الطبية والملحقيات الصحية إداريا وتنظيمها بمركز الإحالات الطبية.
3. تستحدث في مركز الإحالات الطبية إدارة لخدمات المواعيد.
4. يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
5. يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص، لإنفاذه والتمشي بموجبه.
6. أصل القرار لمساعدنا.
7. نسخة من القرار لمدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية في الخارج، للاعتماد.
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