عاجل | تدوير وإعفاء 70 رئيس بلدية والرياض وعسير أولا

شهدت أمانات مناطق المملكة خلال عام 245 حالة حركة لرؤساء البلديات، من بينها 26 إعفاء و44 حالة تدوير و23 تمديدا و152 تكليفا مستمرا، وذلك حسب التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2020.

الإعفاءات

كشف التقرير عن إعفاء 26 رئيس بلدية في 9 أمانات مناطق بالمملكة، تصدرتها منطقتا عسير والرياض بـ6 حالات إعفاء لرؤساء بلديات لكلٍ منها، بينما شهدت أمانة العاصمة المقدسة 4 حالات إعفاء، وأمانة حائل 3 حالات، فيما سجلت أمانة جدة وتبوك حالتين لكلٍ منها، كما سجلت أمانة الجوف والقصيم والباحة حالة إعفاء واحدة لرئيس بلدية لكل منهم.

التدوير

وبحسب التقرير جرى تدوير 44 رئيس بلدية في 8 أمانات مناطق بالمملكة، وتصدرت عسير القائمة بواقع 12 حالة حركة، تلتها أمانتا العاصمة المقدسة والرياض بواقع 9 حالات لكل منهما، تليها أمانتا جدة والمنطقة الشرقية بـ4 حالات حركة لكلٍ منهما ثم القصيم بـ3 حالات حركة ثم تبوك حركتين وأخيرًا الأحساء بحركة تدوير واحدة فقط، فيما خلت بقية المناطق من حالات التدوير.

التمديد

وبلغ إجمالي حالات حركة التمديد لرؤساء البلديات 23 حالة، وجاءت عسير وتبوك أولاً بـ 4 حالات لكلٍ منهما تليها أمانتا الرياض والمنطقة الشرقية بـ 3 حالات تمديد لكلٍ منهما ثم أمانة الطائف بحالتي تمديد، تليها أمانات كل من العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والجوف والباحة ونجران والأحساء بواقع حركة تمديد واحدة فقط.

التكليف المستمر

وكشف التقرير عن إجمالي 152 حركة تكليف مستمرة توزعت على كافة أمانات مناطق المملكة، وجاءت الرياض أولاً بـ 40 حالة تليها القصيم بـ24 حالة تليها المدينة المنورة بـ16 حالة تكليف مستمر تليها المنقطة الشرقية بـ13 حالة، تليها الباحة بـ11 حالة، تليها الأحساء 10 حالات ثم تبوك 9 حالات تليها أمانات جدة وعسير والجوف بـ7 حالات تكليف مستمر لكل منهم ثم حائل حركتين، ثم جاءت أمانات كل من العاصمة المقدسة وجازان والحدود الشمالية ونجران والطائف وحفر الباطن بواقع حالة واحدة لكل أمانة.

حركة رؤساء البلديات

245 حالة حركة

26 إعفاء

44 تدويرا

23 تمديدا

152 تكليفا مستمرا