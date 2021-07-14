أنظمة ذكية و16 تطبيقا تجود خدمات ضيوف الرحمن

تعتمد وزارة الحج والعمرة حاليا على عدد من الأنظمة الذكية التي تسهل وتجود الخدمات التي تقدمها الدولة لضيوف الرحمن في أثناء أدائهم مناسك الحج والعمرة، وكذلك خلال زيارتهم المسجد النبوي. من أبرز هذه الأنظمة نظاما المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والخارج، وكذلك أول بطاقة ذكية للحج، التي ترتبط بكل الخدمات المقدمة للحاج مثل دخول الفنادق والمخيمات واستخدام وسائل النقل، وتستخدم البطاقة أيضا في عمليات الدفع عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف. كما تسهم في إرشاد الحجاج التائهين، والتحكم في توقيت التفويج والتنقل، فضلا عن وجود 16 تطبيقا إلكترونيا، وذلك لمراقبة وتقديم وتحسين الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار.

المسار الإلكتروني لحجاج الخارج

يعد نظاما متكاملا منذ بداية عمل التعاقدات الإلزامية، من سكن ونقل وإعاشة، وحتى مغادرة الحجاج، إذ يوفر نظام المسار الإلكتروني، وما يحتويه من تعاقدات، الشفافية والمقدرة الرقابية على متابعة التنفيذ، ومدى التزام كل جهة بتنفيذ مسؤولياتها تحت إشراف وزارة الحج والعمرة.

عبارة عن أنظمة وبيانات في بوابة إلكترونية متطورة، لعرض مختلف برامج الخدمة التي تعرضها شركات ومؤسسات حجاج الداخل، حيث تؤمن الوزارة للراغبين في الحج اختيار ما يناسبهم من برامج الحج، وتتيح لهم التعاقد إلكترونيا مع الشركات والمؤسسات على الخدمات المختلفة. كما توفر الوزارة نظاما إلكترونيا لسداد قيم العقود المبرمة، وذلك حماية لحقوق الحجاج. كما تتيح وزارة الحج والعمرة، من خلال البوابة الإلكترونية، نقل طلبات تصاريح الحج، بعد التعاقد، إلى أنظمة وزارة الداخلية، لاستصدار تصاريح الحج.​

البطاقة الذكية

تشتمل البطاقة الذكية لحجاج بيت الله الحرام على بياناتهم الشخصية ومقار إقامتهم ومعلوماتهم الصحية، مما يسهم في تنظيم دخول الحجاج مخيمات المشاعر المقدسة والمرافق المتعددة، وتفويجهم إلى منشأة الجمرات، وكذلك في إرشاد الحجاج التائهين، ومعرفة أوقات التجمع ومواعيد المغادرة، بالإضافة إلى خدمات البرامج والنقل، وغيرها من الخدمات التي تمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما تشتمل البطاقة الذكية على «باركود»، أو رمز شريطي، تتم قراءته، لمعرفة كل بيانات الحاج ومعلوماته. كما أنها تتضمن تقنية التواصل قريب المدى (NFC)، لقراءة معلومات الحاج عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية.

الحج الذكي

تعتمد إقامة شعيرة الحج هذا العام بشكل كبير على التقنية الحديثة والتكنولوجية، وكذلك رقمنة الإجراءات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لحجاج بيت الله الحرام. وأكدت وزارة الحج أن جميع هذه الأدوات التقنية والمتطورة، وباستخدام الأجهزة الذكية، ستسهم في تنظيم عملية الحج، وذلك من خلال إصدار تصريح الحج، وإدارة دخول حجاج بيت الله الحرام مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأدائهم مناسك الحج، وذلك بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030».

تطبيقات إلكترونية تابعة لوزارة الحج والعمرة:

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

01 خدمات الحج

02 خدمات العمرة

03 مناسكنا

04 تطبيق قراءة أساور الحجاج و المعتمرين

05 تطبيق اعتمرنا

06 تطبيق الإرشاد

07 تطبيق التسكين

08 تطبيق الرقابة الإلكترونية للحج

09 تطبيق رقابة التفويج

10 تطبيق الرقابة الإلكترونية لحجاج الداخل

11 تطبيق جاهزية المساكن

12 تطبيق المخالفات

13 تطبيق خدمات مستخدمي حجاج الخارج

14 تطبيق استقبال العمرة

15 تطبيق استقبال الحج

16 تطبيق اعتمرنا تشغيل