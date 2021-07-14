أكد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، أن عدد مطابخ الإعاشة التي تم الترخيص لها هذا العام بلغ 93 شركة، تخضع لإشراف الأمانة وهيئة الغذاء والدواء، وذلك لتوفير الوجبات لضيوف الرحمن وفق الاشتراطات الصحية والغذائية المعتمدة.

الاشتراطات والضوابط

بيّن «القويحص»، خلال اللقاء الذي نظمه فرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة في مقر الأمانة أمس، أنه تم إنتاج 92 ألف وجبة مسبقة التجهيز للحجاج يوميا خلال موسم حج هذا العام، مشيرا إلى أن هناك جولات ميدانية مستمرة طيلة فترة الحج، للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات والضوابط الخاصة بإعداد هذه الوجبات.

وأشار إلى أن الأمانة تدرس معالجة النفايات في مكة المكرمة بصفة عامة، وفي المشاعر المقدسة على وجه الخصوص، خلال موسم الحج بدلًا من نقلها إلى مرادم الأمانة، موضحا أن هناك خطة لتدوير النفايات في مردم نفايات مكة، الواقع جنوبا، ويخضع لعملية معالجة على مدى الساعة.

وأضاف أن الأمانة عالجت مسألة ذبح الأضاحي خلال الحج من خلال السماح للمطابخ بالذبح، وإعادة تأهيل وتطوير مسلخي «العكيشية» و«المعيصم»، وإتاحة حجز مواعيد الذبح إلكترونيا، وتفعيل تطبيق إلكتروني لطلب الأضحية، التي ستصل لصاحبها جاهزة دون ذهابه للمسلخ، مشيرا إلى أن الأمانة بصدد الانتهاء من مشروع المسلخ النموذجي، الذي يعد نقلة نوعية، حيث إن عمله آلي بالكامل، علاوة على أن مخلفات الذبح به «صفر»، حيث ستتم الاستفادة من جميع مخلفات الذبح بصورة آلية.

سحب وترسية

وأوضح «القويحص» أنه تم البدء في إفراغ منح مخطط ولي العهد، التي يزيد عددها على 5 آلاف قطعة، عن طريق كتابة العدل، بعد أن توقفت خلال الفترة الماضية بسبب بعض الإجراءات، مشيرًا إلى أن عدم اكتمال الطريق الدائري الرابع، الذي يربط طريق «المدينة - مكة» السريع بطريق «المعيصم»، يعود لعدم التزام الشركتين المنفذتين بالعقد، ومبينا أنه تم سحب المشروع، وجار حاليًا إنهاء إجراءات السحب وترسية المشروع من جديد، بعد استكمال كل الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

وبيّن «القويحص» أن الأمانة سوف تنتهي خلال الأشهر القادمة من مشروع طريق «زينب الهلالية»، الذي يعد من أهم المشاريع التطويرية والتنظيمية، ويحوي مقاهي وجلسات وملاعب للأطفال، ويعد أنموذجا للشوارع والطرق التي ستشهدها العاصمة المقدسة خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى وجود 300 حديقة حاليا، وجار العمل على إقامة 1000 حديقة في المستقبل، ووجود مشاريع تزيد تكلفتها على 500 مليون، تشمل أعمال سفلتة ورصف وإنارة وتصريف السيول.