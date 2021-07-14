البريد السعودي يكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن

أكمل البريد السعودي «سبل» استعداداته لموسم حج هذا العام بدءًا من تفعيل «مركز أعمال الحج والعمرة» وبإشراف مباشر من رئيس مؤسسة البريد السعودي آنف بن أحمد أبانمي، حيث يعمل المركز بشكل استراتيجي ومتكامل بين جميع القطاعات والإدارات داخل «سبل» لضمان العمل على تقديم أفضل الخدمات البريدية اللوجستية للجهات الحكومية وضيوف بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال تواجدهم طوال موسم الحج، مع ضمان اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، إنفاذًا لتوجيهات الحكومة لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ويقوم البريد السعودي بدوره وواجبه كمشغل وطني وضمن العناصر الأساسية في المنظومة الوطنية المتكاملة التي تخدم حجاج بيت الله الحرام بفريق عمل متكامل من موظفي سبل وتحت إشراف مركز أعمال الحج والعمرة، يعملون في الميدان وفي المكاتب والفروع لخدمة جميع الجهات الحكومية وخدمة ضيوف الرحمن، مجهزين بوسائل المركبات والدراجات النارية لسرعة الوصول ضمن المشاعر وعلى مدار الساعة.

ويقدم سبل مجموعة من الخدمات لأكثر من 133 جهة حكومية مشاركة خلال موسم حج هذا العام، من خلال خدمات البريد الرسمي ذات الموثوقية العالية لتوصيل الرسائل والطرود بين الجهات الحكومية، وكذلك خدمة ضيوف الرحمن والأفراد من خلال ثلاثة فروع داخل المشاعر المقدسة وفرعين متحركين SPL GO يقدمان مجموعة من المنتجات والخدمات البريدية اللوجستية المتخصصة، منها خدمة «حج بلا حقيبة» والمتضمنة تقديم باقتين لخدمة الحاج والتسهيل عليه، حيث تقدم الباقة الأولى خدمة توصيل حقيبة الحاج، وهي عبارة عن هدية تصل الحاج إلى مدينته «قبل الحج»، فيما تقدم الباقة الثانية خدمة توصيل حقيبة الحاج من المشاعر المقدسة إلى أقرب فرع للبريد السعودي بمدينته، إضافة لخدمة بيع سندات الهدي والأضاحي والفدية، والتي تهدف للتسهيل على الحجاج في أداء مناسكهم.