أعلنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، عن طرح مقترح إنشاء مسلخ وقفي ذكي، لتذليل جميع المعوقات التي تواجه الجمعيات الخيرية، والقائمين على تنفيذ برامج الأضاحي بالمنطقة، والمتعلقة بالذبح والسلخ والتقطيع. وأكد نائب الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة يوسف المقرن، خلال مؤتمر صحفي أمس أن فكرة إنشاء المسلخ قائمة، فيما دعا مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي فيصل المسند، رجال الأعمال والداعمين إلى التبرع لإنشاء المسلخ كوقف نموذجي، والذي سيوفر الكثير من الدعم لمشروع الأضاحي الخيري، وسيكون مصدرا من مصادر تنمية موارد مشاريع التنمية المجتمعية، التي ترعاها الجمعية بالمنطقة، والتي يستفيد منها أكثر من 50 ألف أسرة بالمنطقة الشرقية.



كانت هذه تفاصيل خبر أول مسلخ وقفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.