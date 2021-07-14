شكرا لقرائتكم خبر عن لا حج بدون تصريح.. «طوق محكم» يمنع تسرب «غير النظاميين» للمشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 4 مواقع محيطة بمكة للتأكد من سلامة التصاريح

السجن وغرامة 50 ألف ريال لمتجاوزي الأنظمة

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أكد نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان أن وزارة الداخلية لن تسمح بالدخول لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدون تصريح، مشيرا إلى وجود طوق أمني يحيط بالمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف يعمل على مدار الساعة.

استقبال الحجيج

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقد يوم أمس في مقر مركز العمليات الأمنية الموحد «911» بمكة المكرمة، إنه سيتم استقبال الحجاج في 4 مواقع محيطة بمكة للتأكد من سلامة تصاريحهم ونقلهم للحرم المكي، وفيما يخص القادمين عبر القطار يتم إيصالهم إلى أحد المواقع الأربعة القريبة للتأكد من تصاريحهم، ومنها يتم نقلهم إلى الحرم المكي الشريف، وبعد الانتهاء من أداء طواف القدوم يتم إخراجهم من «باب علي» إلى ساحة الجمرات وتوزيعهم حسب النطاق السكني لكل حاج وفق بطاقات وألوان محددة، وفي حافلات محددة بالأعداد والأسماء.

وقال: بالإضافة إلى تصريح وزارة الحج للحجاج، يوجد تصريح يصدر من وزارة الداخلية للعاملين في موسم الحج مرتبط بتطبيق توكلنا للتأكد من التحصين، مشددا على تطبيق العقوبات والغرامات المالية بحق المخالفين مع أخذ الخصائص الحيوية من المواطنين والمقيمين.

تطبيق العقوبات

من جهته بين قائد قوات الجوازات في الحج اللواء د. صالح المربع أن خطة المديرية العامة للجوازات لموسم حج هذا العام تركز على إصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين لنقل الحجاج غير النظاميين من خلال عدة مواقع منتشرة على مداخل مكة المكرمة تتمثل في مراكز البهيتة والشميسي والتنعيم والكر والمجهزة بكافة التقنيات والكوادر البشرية المدربة.

وأضاف إن العقوبات التي تطبق على المخالفين تتم عبر عدة مراحل، تشمل: الغرامة والسجن 15 يوما وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل حاج مخالف يتم نقله، وترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة بحكم قضائي، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية ستكون العقوبة السجن لمدة شهرين وغرامة مالية لا تتجاوز 25 ألف ريال عن كل حاج وترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة والمطالبة بمصادرة المركبة ويمنع من دخول المملكة، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة ستكون الغرامة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال عن كل حاج وترحيل الناقل بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما، والمطالبة بمصادرة المركبة.

خطط أمنية

بدوره أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق اللواء عبدالعزيز المسعد أن القوات الخاصة لأمن الطرق تشارك في حج هذا العام من خلال إحكام الطوق الأمني وتغطية كافة المداخل لمنع المخالفين وتطبيق النظام بحقهم، وتنفذ هذه الخطط من خلال مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة والطرق المؤدية إليها وعددها 10 مراكز، إذ تتولى تسهيل إجراءات الحجاج، إضافة إلى وجود قوة مراكز الضبط الأمني المؤقتة التي تنتشر في 70 موقعا ثابتا ومتحركا لإحكام السيطرة على الطرق الرئيسية والفرعية والترابية.

الدفاع المدني

وبين قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء د. حمود الفرج أن قوات الدفاع المدني أتمت استعداداتها وفق المهام والخطة العامة، إذ يتم تأمين وتطبيق جميع اشتراطات السلامة في جميع المواقع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي يقطنها ضيوف الرحمن من جميع الجوانب التي تضمن سلامة الحجاج منذ قدومهم حتى مغادرتهم سالمين.