شكرا لقرائتكم خبر عن عربات المجمعات.. تهديد الأطفال وإرباك المتسوقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتكى عدد من المواطنين، من خطورة عربات التأجير المتحركة، داخل المجمعات التجارية، خاصةً على الأطفال، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة عليها، ووضعها في مسار محدد؛ لتكون بعيدة عن أماكن المتسوقين.

جاء ذلك بعدما شهد أحد المجمعات التجارية، مؤخرًا، حادث اصطدام إحدى هذه العربات بطفل، الأمر الذي استنكره المتسوقون، الذين تجمعوا حول الطفل؛ للاطمئنان على سلامته، وطالبوا بحل جذري لهذا الأمر.

مواسم الأعياد

وقال المواطن «محمد بالحارث»: إن عربات نقل الركاب داخل المجمعات تمثل خطورة على الجميع، خاصةً الأطفال، الذين ليس لديهم الوعي بخطورتها، مشيرًا إلى أن التزاحم قد يمثل خطورة أكبر، خاصةً في مواسم الأعياد، حيث يكون التزاحم أكثر، وعلى نطاق واسع.

مسارات محددةوأوضح أن وجودها يسبب ضيقًا لمرتادي المراكز، والتشتت والهلع أحيانًا، وأنه يجب تنظيم عملها، في مسارات محددة، على أن تُخصص لكبار السن فقط، مؤكدًا أن سائقي العربات يكون لديهم بعض التهور أحيانًا في قيادتها بشكل سريع، وفي ظل تزاحم المتسوقين، الأمر الذي قد يتسبب في الكثير من الحوادث الخطيرة.

كبار السنوأكد «خالد بن طريا» أن خطر عربات التنقل بداخل المجمعات ليس مقتصرًا على صغار السن فقط، بس يشمل كذلك كبار السن، الذين لديهم ثقل بالحركة، ولا يستطيعون تفادي العربة في حال أخطأت واتجهت نحوهم، ولكن يبقى خطرها الأكبر والدائم، على الأطفال، في ظل تواجد الازدحام بداخل المجمعات في مواسم الأعياد، والعطلات الأسبوعية.

رقابة مشددةوطالب بضرورة حصرها في مكان ومضمار معين، وأن تكون عليها رقابة مشددة، من حيث توفير جميع وسائل السلامة فيها، بدون أي استثناء، كما طالب بضرورة إيقافها في أوقات التزاحم، كي لا تتسبب في تعطل وارتباك للحركة بداخل المجمع.

ضوابط منظمةوبين «سعد شعلان» أن عربات التنقل داخل المجمعات، هي فكرة جيدة إذا طُبقت وفق ضوابط منظمة، وابتعدت عن العشوائية المتواجدة عليها الآن، وأن بعض قائدي العربات يتجاوزون حدود السرعة العادية، إلى سرعة قصوى، وبشكل خطر على جميع المارة بدون استثناء، وأن وجودها يعطل تمتع الأطفال بالتجول في المجمعات.

تراخيص نظاميةمن ناحيته، أكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن البلدية تؤدي دورها الرقابي في متابعة عربات التأجير المتحركة داخل المجمعات، وعدم السماح لها بالعمل، إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية، إضافة إلى ذلك، تتابع البلدية التزام مشغلها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصًا على مستخدميها.

تعقيم العرباتوأشار إلى تخفيض استخدام العربات المتصلة إلى النصف، بحيث تكون عربة لا تعمل بين كل عربتين، وإلزامهم بتعقيم العربات بعد كل استخدام في المجمعات التجارية، مضيفًا: تحرص البلدية باستمرار على أن تكون تلك العربات بحالة جيدة، ومهيأة للاستخدام.