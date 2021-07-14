الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

سكني: لا توقِّع أي اتفاقية أو عقد قبل قراءته جيدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر برنامج سكني من توقيع أي اتفاقية أو عقد شراء أو بناء أو تمويل مسكن قبل قراءتها جيدًا، والتأكد من الموافقة على جميع بنودها ومحتوياتها.

رقم الإبلاغ:

وتابع البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه في حال تعرض أي شخص لأي محاولة احتيال يتم التبليغ فورًا عبر الاتصال بالرقم الموحد 199090.

خدمات سكني:

في سياق متصل، يقدم برنامج سكني خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم، وبأسعار مناسبة وجودة عالية، وفق احتياجهم ورغباتهم، ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر حول منتج شراء الوحدات السكنية الجاهزة من خلال زيارة الرابط هنا.

إجراءات إلكترونية ميسرة:

ويوفّر من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 98 مشروعًا توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 223 مخططًا سكنيًّا توفر 180,537 أرضًا سكنيةً، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين وغيرها من الخدمات.

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