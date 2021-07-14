جامعة نجران‬⁩ تناقش العودة الآمنة للدراسة حضوريًّا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

كثفت جامعة نجران جهودها الاحترازية؛ استعدادًا لاستقبال الطلاب على مقاعد الدراسة مطلع العام القادم، حيث عقدت اللجنة العليا لعودة الدراسة حضوريًّا برئاسة رئيس الجامعة فلاح بن فرج السبيعي وعضوية أعضاء اللجنة اجتماعها الثالث؛ للوقوف على ما تم تنفيذه في الاجتماعات السابقة والحث على استكمال متطلبات استقبال الطلاب والطالبات العام الجامعي القادم؛ بما يضمن سلامتهم وسير الحركة التعليمية على أكمل وجه.

إحصائية المحصنين:

وناقشت اللجنة إحصائية عدد المحصنين من منسوبي ومنسوبات جامعة نجران، مشددة على تطبيق التوجيهات العليا بمنع دخول المدينة الجامعية لغير المحصنين بعد انتهاء المهلة والمقررة بتاريخ 22 ذي الحجة من هذا العام.

كما حثت اللجنة على تكثيف التوجيه لعمداء الكليات والعمادات المساندة، ومديري الإدارات بضرورة توجيه منسوبيها لتلقي اللقاح في أقرب وقت قبل تاريخ 22 ذي الحجة.

تفاصيل الاجتماع:

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة نجران، صالح الحارثي، أن الاجتماع ناقش الأنماط التعليمية المتنوعة “حضوري، مدمج، عن بُعد” مع تدوين أهم المواد التي ستُدرس عن بُعد، ومناقشة مستجدات مراكز لقاحات كورونا بالجامعة وعدد ما قدمته من الجرعات، وركزت اللجنة على ضرورة أن تكون المراكز متاحة في إجازة عيد الأضحى المبارك لجميع منسوبي الجامعة من موظفين وأعضاء هيئة تدريس وطلبة.



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