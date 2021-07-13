عاجل |مجلس الوزراء: تحويل نقابة السيارات إلى شركة

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الدمام - شريف احمد - اطمأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله- على اكتمال استعدادات وترتيبات الأجهزة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتقديم أعلى مستوى من الرعاية والعناية بهم خلال موسم حج هذا العام ليؤدوا مناسكهم في بيئة صحية آمنة.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء على مضمون مباحثاته الرسمية مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الذي قام بزيارة دولة لبلده الثاني المملكة، وما اشتملت عليه من تناول آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويره.