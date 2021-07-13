برنامج ريف يعلن عن الحد الأقصى للدعم وآلية دراسة الأهلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج ريف أنه تتم دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع.

الحد الأقصى للدعم:

وأضاف البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه يتم دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

دعم للمزارعين:

ولفت ريف في وقت سابق إلى أنه يقدم دعمًا من الحكومة للمزارعين فقط وليس مثل حافز والضمان الاجتماعي.

قيمة مضافة:

كما أن به قطاع القيمة المضافة ويدعم الأسر المنتجة التي تقدم منتجات زراعية مثل السمن، حيث يدعم برنامج ريف صغار المزارعين ومزارعي المحاصيل البعلية ومربي الماشية والنحالين والسماكين.

ويتم الدعم بعد التحقق من البيانات المقدمة بشكل مكثف؛ لأن الهدف من البرنامج هو بناء تنمية حقيقية في أرياف المملكة بسواعد سكانها.

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