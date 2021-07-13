اخبار السعوديه

الفريق الرويلي يزور معرض الدفاع الدولي ويبحث التعاون مع نظيره اليوناني

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم الفريق الرويلي يزور معرض الدفاع الدولي ويبحث التعاون مع نظيره اليوناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

الفريق الرويلي يزور معرض الدفاع الدولي ويبحث التعاون مع نظيره اليوناني

اطلع على أبرز ما وصلت إليه التطورات في الصناعات العسكرية

متابعات الخليج 365 - الرياض

حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له اليوم، فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي المقام بالعاصمة اليونانية أثينا.

تطورات الصناعات العسكرية: 

واطلع الفريق الرويلي خلال جولته في المعرض على الجهات المشاركة وأبرز ما وصلت إليه التطورات في الصناعات العسكرية العالمية.

الفريق الرويلي يزور معرض الدفاع الدولي ويبحث التعاون مع نظيره اليوناني - متابعات الخليج 365

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة أن إقامة المعرض تأتي فرصة كبيرة للإطلاع إلى ما وصلت إليه الصناعات العسكرية والاستفادة منها وتبادل الخبرات، مضيفًا أن المعرض يجمع أبرز الشركات المصنعة والمتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، ويعتبر من بين أهم معارض المنطقة، والذي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين القيادات العسكرية والأمنية.

الفريق الرويلي يزور معرض الدفاع الدولي ويبحث التعاون مع نظيره اليوناني - متابعات الخليج 365

لقاء مع رئيس هيئة أركان الدفاع اليوناني: 

من جانب آخر التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي على هامش المعرض رئيس هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني الفريق كونستانتينوس فلوروس وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع اللواء الركن حسين بن سعيد الزهراني قائد المنطقة الشمالية الغربية واللواء المهندس عطية بن صالح المالكي مدير عام الإدارة العامة لتطوير التصنيع المحلي.

الفريق الرويلي يزور معرض الدفاع الدولي ويبحث التعاون مع نظيره اليوناني - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا