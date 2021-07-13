الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

وزير الحج والعمرة المكلّف يتابع آخر الاستعدادات و التجهيزات في المشاعر المقدسة

متابعات الخليج 365 - واس

اطلع وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم على آخر الاستعدادات لحج عام 1442 هـ، في المشاعر المقدسة، وفي مقدّمتها استقبال حجاج بيت الله الحرام وآخر التجهيزات المعدة في هذا الشأن.

جهود استقبال الحجاج:

وناقش معاليه الجهود الخاصة لاستقبال الحجاج والمقار المجهزة لسكنهم، والمخيم الخاص بوجود الحجاج في مشعر عرفات والتجهيزات التي أعدت، مستمعًا إلى شرحٍ عن إجراءات انتقالهم إلى جبل الرحمة، وكذلك ما جُهز من خدمات ستقدم لضيوف الرحمن في مسجد نمرة ومشعر مزدلفة، والتجهيزات الحديثة والمتطورة المخصصة لوجبات الحجاج التي تراعي أعلى المعايير والاشتراطات الصحية.

بعد ذلك توجه معاليه إلى مشعر منى، وتفقد الخدمات المقدمة والتجهيزات للحجاج في أثناء فترة إقامتهم، بالإضافة إلى تفويج حجاج بيت الله الحرام من مقار سكنهم إلى جسر الجمرات وتقديم الخدمات التي ستمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة مع تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية؛ للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.

معايير صحية:

وأوضح معاليه في نهاية الجولة، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آلسعود، وسمو ولي عهده – حفظهما الله، حريصة على إقامة شعيرة الحج، من خلال اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

ووجه وزير الحج والعمرة منسوبي الوزارة كافة إلى رفع كفاءة الأداء والخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والحرص على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأكد وزير الحج والعمرة المكلف على تكامل جميع الاستعدادات من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

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