برنامج الأضاحي بـ منصة إحسان يسهل النسك بـ5 خيارات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت منصة إحسان أنه تيسيرًا على المواطنين والمقيمين وحجّاج بيت الله الحرام، جاء برنامج الأضاحي ليسهل تأدية النسك.

خيارات متعددة:

وأوضحت المنصة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن تأدية النسك يأتي عبر خيارات متعددة منها: (الأضحية، والهدي، والفدية، والعقيقة، والصدقة)

وتابعت: أضحيتك بإحسان لتصل لمستحقيها.

وأطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري برنامج الأضاحي، وذلك تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى لهذا العام 1442هـ.

خطوات إخراج الأضحية: وأوضحت منصة إحسان أن خطوات إخراج الأضحية تكون عن طريق الخطوات التالية: – الدخول إلى المنصة. – ثم اختيار الأضاحي من قائمة برامجنا. – اختيار الأضحية وتحديد العدد. – إكمال عملية الدفع. – ستصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أولًا بأول.

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