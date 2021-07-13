- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم برنامج الأضاحي بـ منصة إحسان يسهل النسك بـ5 خيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
برنامج الأضاحي بـ منصة إحسان يسهل النسك بـ5 خيارات
تيسيرًا على المواطنين والمقيمين وحجّاج بيت الله الحرام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت منصة إحسان أنه تيسيرًا على المواطنين والمقيمين وحجّاج بيت الله الحرام، جاء برنامج الأضاحي ليسهل تأدية النسك.
خيارات متعددة:
وأوضحت المنصة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن تأدية النسك يأتي عبر خيارات متعددة منها: (الأضحية، والهدي، والفدية، والعقيقة، والصدقة)
وتابعت: أضحيتك بإحسان لتصل لمستحقيها.
وأطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري برنامج الأضاحي، وذلك تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى لهذا العام 1442هـ.
خطوات إخراج الأضحية:
وأوضحت منصة إحسان أن خطوات إخراج الأضحية تكون عن طريق الخطوات التالية:
– الدخول إلى المنصة.
– ثم اختيار الأضاحي من قائمة برامجنا.
– اختيار الأضحية وتحديد العدد.
– إكمال عملية الدفع.
– ستصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أولًا بأول.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار