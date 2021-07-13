محمد بن مسعود - الدمام - يواصل مهامه عن بعد أعلن وسيم الخضراوي مستشار رئيس البرلمان التونسي, اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس مجلس النواب ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أصيب بفيروس كورونا المستجد. وقال "الخضراوي" عبر حسابه في "فيسبوك": "تأكدت إصابة رئيس مجلس النواب إثر إجراء تحليل سريع مساء اليوم". وأوضح أن "الغنوشي" سيواصل القيام بمهامه عن بعد وفقاً للإجراءات الوقائية.تونس فيروس كورونا الجديد "كورونا" يصيب رئيس البرلمان التونسي.. "الغنوشي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-13 أعلن وسيم الخضراوي مستشار رئيس البرلمان التونسي, اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس مجلس النواب ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أصيب بفيروس كورونا المستجد. وقال "الخضراوي" عبر حسابه في "فيسبوك": "تأكدت إصابة رئيس مجلس النواب إثر إجراء تحليل سريع مساء اليوم". وأوضح أن "الغنوشي" سيواصل القيام بمهامه عن بعد وفقاً للإجراءات الوقائية. 13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 09:43 PM اخر تعديل 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 12:06 AM يواصل مهامه عن بعد يواصل مهامه عن بعد أعلن وسيم الخضراوي مستشار رئيس البرلمان التونسي, اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس مجلس النواب ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أصيب بفيروس كورونا المستجد. وقال "الخضراوي" عبر حسابه في "فيسبوك": "تأكدت إصابة رئيس مجلس النواب إثر إجراء تحليل سريع مساء اليوم". وأوضح أن "الغنوشي" سيواصل القيام بمهامه عن بعد وفقاً للإجراءات الوقائية. ، "كورونا" يصيب رئيس البرلمان التونسي.. "الغنوشي" ،

المصدر : الخليج 365

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