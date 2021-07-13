، "ستعامل كاحتلال".. "طالبان" تحذر تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
حذرت حركة طالبان، اليوم (الثلاثاء)، تركيا من إبقاء قواتها في البلاد بعد إنجاز الانسحاب الأميركي الكامل.
وذكرت "طالبان" في بيان نشرته "فرانس 24"، أن قرار القادة الأتراك ليس حكيمًا، إنه انتهاك لسيادتنا ولوحدة وسلامة أراضينا، وهو مخالف لمصالحنا الوطنية. وذلك بعد أيام على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة وواشنطن اتّفقتا على سبل ضمان أمن مطار كابول في المستقبل بعد انسحاب القوات الأجنبية.
وأضافت الحركة أنها تعتبر إبقاء قوات أجنبية في أفغانستان من قبل أي دولة كانت، ومهما كانت الذريعة؛ على أنه احتلال، والمحتلون سيعاملون على هذا الأساس.
وبيّنت الحركة أنه إذا لم تُعِدِ السلطات التركية النظر في قرارها مواصلة احتلال أفغانستان، فإن "طالبان" ستقاومها، كما قاومت 20 عامًا من احتلال أجنبي.
"ستعامل كاحتلال".. "طالبان" تحذر تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-13
حذرت حركة طالبان، اليوم (الثلاثاء)، تركيا من إبقاء قواتها في البلاد بعد إنجاز الانسحاب الأميركي الكامل.
وذكرت "طالبان" في بيان نشرته "فرانس 24"، أن قرار القادة الأتراك ليس حكيمًا، إنه انتهاك لسيادتنا ولوحدة وسلامة أراضينا، وهو مخالف لمصالحنا الوطنية. وذلك بعد أيام على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة وواشنطن اتّفقتا على سبل ضمان أمن مطار كابول في المستقبل بعد انسحاب القوات الأجنبية.
وأضافت الحركة أنها تعتبر إبقاء قوات أجنبية في أفغانستان من قبل أي دولة كانت، ومهما كانت الذريعة؛ على أنه احتلال، والمحتلون سيعاملون على هذا الأساس.
وبيّنت الحركة أنه إذا لم تُعِدِ السلطات التركية النظر في قرارها مواصلة احتلال أفغانستان، فإن "طالبان" ستقاومها، كما قاومت 20 عامًا من احتلال أجنبي.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
07:16 PM
الحركة دعت أنقرة لإعادة النظر في قرارها
حذرت حركة طالبان، اليوم (الثلاثاء)، تركيا من إبقاء قواتها في البلاد بعد إنجاز الانسحاب الأميركي الكامل.
وذكرت "طالبان" في بيان نشرته "فرانس 24"، أن قرار القادة الأتراك ليس حكيمًا، إنه انتهاك لسيادتنا ولوحدة وسلامة أراضينا، وهو مخالف لمصالحنا الوطنية. وذلك بعد أيام على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة وواشنطن اتّفقتا على سبل ضمان أمن مطار كابول في المستقبل بعد انسحاب القوات الأجنبية.
وأضافت الحركة أنها تعتبر إبقاء قوات أجنبية في أفغانستان من قبل أي دولة كانت، ومهما كانت الذريعة؛ على أنه احتلال، والمحتلون سيعاملون على هذا الأساس.
وبيّنت الحركة أنه إذا لم تُعِدِ السلطات التركية النظر في قرارها مواصلة احتلال أفغانستان، فإن "طالبان" ستقاومها، كما قاومت 20 عامًا من احتلال أجنبي.
، "ستعامل كاحتلال".. "طالبان" تحذر تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "ستعامل كاحتلال".. "طالبان" تحذر تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.