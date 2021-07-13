شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد لشاب تونسي:"السعودية ستبقى الداعم الحقيقي لكل العرب بدون أي مقابل" فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على فيديو لشاب تونسي يشكر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله-، ذلك بعد إرسال المملكة مساعدات طبية إلى تونس من بينها مليون جرعة لقاح ضد كورونا

وقال الأمير سطام بن خالد:"أخ من تونس الشقيقة يعلق على المساعدات الطبية التى أرسلتها السعودية، أنا أقول للأخ التونسي أنتم إخواننا وأهلنا والسعودية كانت ومازالت وستبقى بإذن الله الداعم الحقيقي لكل أخواننا العرب بدون أي مقابل لأن أخلاقنا وتربيتنا وقيمنا تفرض علينا ذلك".

وذكر الشاب التونسي في الفيديو:"أنتم تاج على رؤوسنا في تونس وأنتم إخواتنا وأهلنا وعيوننا اللي نشوف بها؛ شكرا السعودية".

وتابع:"مليون جرعة لقاح ضد كورونا وشكرا للأمير محمد بن سلمان، شكرا من كل قلبي أنتم في قلوبنا وعيوننا للأبد".

وكانت "صدى" نشرت خبرا عن صدور توجيه من خادم الحرمين الشريفين لمركز الملك سلمان للإغاثة بدعم تونس باللقاحات.

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