شكرا لمتابعة خبر عن النيابة: إجراءات التفتيش تحظى بسرية والإخلال بها يستوجب المساءلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت النيابة العامة أن إجراءات التفتيش وما يتعلق بها من معلومات تحظى بضمانات موضوعية تتعلق بجانب التزام المحقق وكل من وصله علم - بسبب التفتيش- بعدم إفشاء سرية هذه المعلومات والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي والإخلال بهذا الجانب يستوجب المُساءلة.‎

وأشارت النيابة إلى أنه يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها.

وأكدت:"إذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته".