شكرا لمتابعة خبر عن الأمن البيئي يوقف 23 شخصا لارتكابهم مخالفات رعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، 23 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 13 مواطنًا و10 مقيمين، من الجنسيات السودانية والباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 493 رأسًا من الإبل و1319 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.

وحث رائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.