شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: خلط اللقاحات المعتمدة في المملكة أمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عامر العمري (صدى):

رد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على ما ‏يتم تداوله من تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات.

وأكد "العبدالعالي" مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة بالمملكة وذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة.

وأضاف: "هذا إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم".

وكانت الوسائل الإعلامية قد تداولت عن منظمة الصحة العالمية أن مزج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا اتجاه خاطئ وقد يؤدي إلى وضع فوضوي.