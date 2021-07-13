شكرا لمتابعة خبر عن الوزير طارق ذياب: نشكر المملكة على تأمين لقاح كورونا لتونس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه طارق ذياب، وزير الرياضة والشباب التونسي، الشكر للمملكة على تأمين لقاح كورونا من أجل تونس وتوفير المساعدات الطبية.

وقال "ذياب" في تغريدة على "تويتر": "شكرًا جزيلا للمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا على تأمين مليون جرعة من لقاح كورونا لتونس".

وتابع: "المساعدات تشتمل على توفير 190 جهاز تنفس اصطناعي و319 جهاز مكثفا للأكسجين".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا.